Ne Mbappe ne Haaland ne de Ronaldo: Harry Kane’den tarihe geçen rekor!

Ne Mbappe ne Haaland ne de Ronaldo: Harry Kane'den tarihe geçen rekor!

09:4227/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Bundesliga’nın 5. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Werder Bremen’i 4-0’la darmadağın etti. Galibiyeti 22’de Jonathan Tah, 45 ve 65’te Harry Kane, 87’de Konrad Laimer’in golleri getirdi. Kane bu gol ile birlikte tarihe geçti.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı.


Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.


Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45. ve 65. dakikalarda Harry Kane ile 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.


104 maçta forma giyen Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.


Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.


Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.


Bavyera ekibi gelecek hafta Eintrach Frankfurt'a konuk olurken, Werder Bremen evinde St. Pauli'yi ağırlayacak.


#Harry Kane
#Bundesliga
#Bayern Münih
