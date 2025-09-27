Ne Mbappe ne Haaland ne de Ronaldo: Harry Kane’den tarihe geçen rekor!

Bundesliga’nın 5. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Werder Bremen’i 4-0’la darmadağın etti. Galibiyeti 22’de Jonathan Tah, 45 ve 65’te Harry Kane, 87’de Konrad Laimer’in golleri getirdi. Kane bu gol ile birlikte tarihe geçti.

1 /7 Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı.



2 /7 Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.



3 /7 Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45. ve 65. dakikalarda Harry Kane ile 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.



4 /7 104 maçta forma giyen Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.



5 /7 Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.



6 /7 Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

