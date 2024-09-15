Nihat Kahveci'den dikkat çeken Osimhen iddiası

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Osimhen'in performansına ayrı bir parantez açarak bir iddiada bulundu.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 5 golle geçtiği maçı eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'a değerlendirdi.
Victor Osimhen'in performansına ilişkin konuşan Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"Osimhen'i fizik olarak eksik görmedim. Ne kadar atlet bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bütün kesilen toplarda sıçrama üstünlüğünü gördüm."
"Osimhen'den gol ve goller bekleniliyordu. Bir tane Batshuayi ona çok güzel pas verdi, ayak içiyle bence doğru bir vuruş yaptı kaleci çıkardı."
"Onun dışında da böyle çok net pozisyona girdi mi? Galatasaraylı oyuncular onu böyle çok pozisyona sokmadı."
"Bazen böyle topu kontrol ederken hafif koordinasyon eksikliği... Belki ara verdi ya, takımla çalışmadı çünkü sezon başı idmana gidersin topa alışma dönemin olur. Sektirirsin böyle top tuhaf gelir sana."
"Bir iki pozisyonda verdiği paslarda sanki biraz öyle eksikliği var. Ama mücadelesi takıma birden adapte olması ki golcüden her zaman attığı gol yaptığı asiste bakılır. Golcüyü hazırlarsan onun pozisyon sayısı artar."
"İşin defansif tarafında kaleciye, stoperlere top geldiğinde yönlendirmesi top Rizespor'dayken ki o bölümlerdeki defansif rolünü mücadelesini çok beğendim."
"Osimhen çok gol atar. Çok arıyor, çok hareketli. Hep işin içinde. Ona daha çok pozisyon hazırlarsan çok gol atar Galatasaray'da."