Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü! "İmzası hayırlı olsun"

"Talisca'nın özellikle ilk 30 dakikadaki hareketliliği ve işin içinde olması ki yaptığı bir de asist var. Kerem Aktürkoğlu'nun iki gol atması Fenerbahçeli taraftarları çok memnun etti, beni de memnun etti. Çünkü ekim ayında milli maçlarımız var. Kerem'in moralli gelmesi hepimiz adına çok önemli. Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Eksikleri var mı? Var. Fenerbahçe'nin ikinci yarı ritmi düştü mü? Düştü. Ama ilk yarının büyük bölümündeki Fenerbahçe'nin oyununu beğendim."