Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-Gyu Oh, Göztepe karşısında attığı golle hem skoru belirledi hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi. Genç futbolcunun golünde topun hızı da ortaya çıktı.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş’ta gecenin en çok konuşulan anı Güney Koreli yıldız Hyeon-Gyu Oh’un golü oldu.
Sağ kanattan ceza sahasına giren genç forvetin çaprazdan çıkardığı sert şutta top kaleci Lis’in üzerinden ağlara gitti.
Gol anında teknik direktör Sergen Yalçın’ın dizlerinin üzerine çökerek verdiği reaksiyon da dikkat çekti.
Golde topun hızı merak konusu oldu. Gazeteci Fırat Günayer, Oh’un vuruşunda top hızının 122 km/s olarak ölçüldüğünü aktardı.
24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk üç maçta da fileleri havalandırarak etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk golünü Alanyaspor karşısında atan Oh, ardından Başakşehir deplasmanında da skor katkısı vermişti.