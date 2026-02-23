Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'ı şaşkına çeviren golde topun hızı belli oldu

Sergen Yalçın'ı şaşkına çeviren golde topun hızı belli oldu

09:5023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-Gyu Oh, Göztepe karşısında attığı golle hem skoru belirledi hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi. Genç futbolcunun golünde topun hızı da ortaya çıktı.

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş’ta gecenin en çok konuşulan anı Güney Koreli yıldız Hyeon-Gyu Oh’un golü oldu.

Sağ kanattan ceza sahasına giren genç forvetin çaprazdan çıkardığı sert şutta top kaleci Lis’in üzerinden ağlara gitti.

Gol anında teknik direktör Sergen Yalçın’ın dizlerinin üzerine çökerek verdiği reaksiyon da dikkat çekti.

Golde topun hızı merak konusu oldu. Gazeteci Fırat Günayer, Oh’un vuruşunda top hızının 122 km/s olarak ölçüldüğünü aktardı.

24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk üç maçta da fileleri havalandırarak etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk golünü Alanyaspor karşısında atan Oh, ardından Başakşehir deplasmanında da skor katkısı vermişti.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Göztepe
#Oh
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİH: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi?