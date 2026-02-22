Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk ile Osimhen arasında ne konuşuldu? İbrahim Seten açıkladı

Okan Buruk ile Osimhen arasında ne konuşuldu? İbrahim Seten açıkladı

14:5122/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası gözler kadroda yer almayan Osimhen’e çevrildi. Sakatlık ve kulüp içi diyalog iddiaları gündem oldu.

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in kadroda yer almaması tartışmalara neden oldu.

Osimhen’in yokluğunda santrfor pozisyonunda görev yapan Mauro Icardi, etkisiz bir performans sergilerken Arjantinli golcü ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Osimhen’in Konya deplasmanına gitmemesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu söylentilerden biri de kulüpte maaş ödemeleriyle ilgili yaşandığı öne sürülen sorunlardı.

Gazeteci İbrahim Seten, YouTube’da yaptığı açıklamada Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı. Seten, Osimhen’in diz ağrısı olduğunu söyleyerek deplasmana gitmek istemediğini, Buruk’un ise kadroda görmek istediğini ancak yıldız futbolcunun buna rağmen kafileye katılmadığını öne sürdü.

İbrahim Seten ayrıca Osimhen’in karakterine vurgu yaparak oyuncunun kariyerinde maç seçen bir isim olmadığını ve fedakar yapısıyla bilindiğini belirtti. Seten, yaşanan durumdan 'felaket senaryosu' çıkarılmaması gerektiğini savundu.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Okan Buruk
#İbrahim Seten
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil mi? 23 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?