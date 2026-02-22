Okan Buruk ile Osimhen arasında ne konuşuldu? İbrahim Seten açıkladı

Gazeteci İbrahim Seten, YouTube’da yaptığı açıklamada Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı. Seten, Osimhen’in diz ağrısı olduğunu söyleyerek deplasmana gitmek istemediğini, Buruk’un ise kadroda görmek istediğini ancak yıldız futbolcunun buna rağmen kafileye katılmadığını öne sürdü.