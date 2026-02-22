Okan Buruk ile Osimhen arasında ne konuşuldu? İbrahim Seten açıkladı

Galatasaray’da TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası gözler kadroda yer almayan Osimhen’e çevrildi. Sakatlık ve kulüp içi diyalog iddiaları gündem oldu.
Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in kadroda yer almaması tartışmalara neden oldu.
Osimhen’in yokluğunda santrfor pozisyonunda görev yapan Mauro Icardi, etkisiz bir performans sergilerken Arjantinli golcü ilk yarının sonunda oyundan alındı.
Osimhen’in Konya deplasmanına gitmemesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu söylentilerden biri de kulüpte maaş ödemeleriyle ilgili yaşandığı öne sürülen sorunlardı.
Gazeteci İbrahim Seten, YouTube’da yaptığı açıklamada Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı. Seten, Osimhen’in diz ağrısı olduğunu söyleyerek deplasmana gitmek istemediğini, Buruk’un ise kadroda görmek istediğini ancak yıldız futbolcunun buna rağmen kafileye katılmadığını öne sürdü.
İbrahim Seten ayrıca Osimhen’in karakterine vurgu yaparak oyuncunun kariyerinde maç seçen bir isim olmadığını ve fedakar yapısıyla bilindiğini belirtti. Seten, yaşanan durumdan 'felaket senaryosu' çıkarılmaması gerektiğini savundu.