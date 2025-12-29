Yeni Şafak
Okan Buruk ısrarla istedi! Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde

09:4129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geleceğe yatırım için Fenerbahçe'nin eski yıldız adayını gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Sezon boyunca yaşanan sakatlıklar nedeniyle hem ilk 11'de hem de kulübe derinliğinde sorunlar yaşayan Galatasaray, transfer stratejisini iki ayaklı yürütüyor.

Sarı-kırmızılılar, ilk 11'e doğrudan katkı verecek yıldız bir orta saha planlarken, diğer hamlelerini gelecek vadeden isimler üzerinden kurguluyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın radarına giren isim İsak Vural oldu. Akşam'da yer alan habere göre, Pisa forması giyen genç orta saha için temaslar başladı. Transfer sürecinin, teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla ilerlediği ifade ediliyor.

Stockholm doğumlu olan Vural, futbola Hammarby altyapısında başladı. Ardından Benfica altyapısında U15 ve U17 seviyelerinde kendini gösterdi.

Türkiye'ye dönüşünde Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, 2022–23 sezonunda yeniden Hammarby'ye döndü. 2023–24'te Frosinone'ye 1,32 milyon euro bedelle transfer olan Vural, bu sezon başında ise 4,5 milyon euro karşılığında Pisa'ya imza attı. 19 yaşındaki orta saha bu sezon 9 maçta 437 dakika süre alırken 1 asistlik katkı sağladı.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Isak Vural
