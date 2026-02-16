Okan Buruk yeni sezonun ilk transferini açıkladı: "Onu kollarımızı açarak bekliyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi de açıkladı.
Bir dönem Inter forması da giyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyanların prestijli gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendiren Buruk, sözü Inter’in beyni Hakan Çalhanoğlu'na getirerek sarı-kırmızılı taraftarları mest eden ifadeler kullandı.
Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın diyaloğuna değinen Buruk, milli futbolcuyla ilgili transfer planını şu sözlerle açıkladı:
"Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyorum, o gerçek bir Galatasaray taraftarı. Basitçe söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz."