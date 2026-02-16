Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk yeni sezonun ilk transferini açıkladı: "Onu kollarımızı açarak bekliyoruz"

Okan Buruk yeni sezonun ilk transferini açıkladı: "Onu kollarımızı açarak bekliyoruz"

15:2716/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi de açıkladı.

Bir dönem Inter forması da giyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyanların prestijli gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendiren Buruk, sözü Inter’in beyni Hakan Çalhanoğlu'na getirerek sarı-kırmızılı taraftarları mest eden ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın diyaloğuna değinen Buruk, milli futbolcuyla ilgili transfer planını şu sözlerle açıkladı:

"Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyorum, o gerçek bir Galatasaray taraftarı. Basitçe söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz."


#Okan Buruk
#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı