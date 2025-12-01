Yeni Şafak
Okan Buruk’tan derbinin kaderini değiştirecek karar: Sağ bek krizini çözdü!

09:271/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşamki Fenerbahçe derbisine sağ bek hattındaki büyük eksiklikler (sakat ve cezalılar) nedeniyle önemli bir taktik değişiklikle çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, kriz nedeniyle zorunlu bir hamle yaptı.

Süper Lig lideri Galatasaray bu akşamki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da en çok merak edilen konu sağ bekte kimin oynayacağı.


OKAN BURUK'TAN SAĞ BEK KARARI


Teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın sakat, Roland Sallai'nin cezalı olduğu derbide sağ bek için tercihini yaptı.


DAVİNSON SAĞ BEKE, LEMİNA STOPERE


Buna göre Okan Buruk'un dev maçta sağ bekte Davinson Sanchez'i görevlendirmesi bekleniyor. Başarılı teknik adam stoperde ise Mario Lemina'yı kullanacak.


Hatırlanacağı üzere Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçının ilerleyen dakikalarında Davinson Sanchez'i yine sağ bekte görevlendirmişti.

Stoperde Lemina'nın yanında Abdülkerim Bardakcı'yı oynatacak olan Okan Buruk, sol bekte Kazımcan Karataş, orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile forvette Victor Osimhen'e şans verecek.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Okan Buruk
