Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna dikkati çeken cevap

Galatasaray Kulübü, takımı üst üste iki kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı. Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı imza törenine Jose Mourinho diyaloğu damga vurdu. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Okan Buruk: Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray. Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz.
Okan Buruk: Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. İki şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler.
Okan Buruk: Hedefimiz tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25, hedef 5. yıldız.
Dursun Özbek: Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar.
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız.
Dursun Özbek: Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray tarihine altın harflerle adlarını yazdırdı. Daha yolun başındayız. Daha alınacak çok kupa var.
Dursun Özbek: Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak.
Soru: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?
Okan Buruk: Ben yoktum görüşmelerde, payım olduğunu düşünmüyorum. (Gülerek)
Dursun Özbek: Bence var, var.
Okan Buruk: Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz.
Dursun Özbek: 1996-2000 havasını yakaladık. O dönem 4 sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası'nı aldık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Onun için Galatasaray'ın başındayız. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum.
Soru: Erden Timur sonrası ayrılacağı söylenen futbolcular var. Bu haberler doğru mu?
Okan Buruk: Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı.
Dursun Özbek: Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır. Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı.
Dursun Özbek: Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız.
Okan Buruk: Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun.
Okan Buruk: Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular var. Elimizde çok iyi oyuncular da var. Çok ciddi paralara satabileceğimiz oyuncularımız var. Kadroda tutmak istediğimiz isimleri tutacağız. Giden oyuncumuz olursa, Türk oyuncu havuzundan yine katkılar yaparız.
Okan Buruk: Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok.
Okan Buruk: Galatasaray dışında kimseyle görüşme yapmadım. Uzun süre burada olmak ve 5. yıldızı takmak istediğimi söyledim. O yüzden kimseyle görüşmedim.
Okan Buruk: 3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi'yle ilgili bir düşüncemiz olmadı.
Okan Buruk: İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaraylı. Ancak bir sene daha Barceclona'da devam edeceğini duydum.