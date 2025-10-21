Okan Buruk'un hedefi belli

Garanti ücreti 140 milyon TL olan Buruk'un maaşı 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Üst üste 4. şampiyonluğu hedefleyen başarılı çalıştırıcı, ligde mutlu sona ulaşması halinde 30 milyon TL bonus kazanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde tecrübeli çalıştırıcı 30 milyon TL daha alacak. Türkiye Kupası için de 7.5 milyon TL, TFF Süper Kupa için 10 milyon TL bonuslar belirlendi.