Okan Buruk'un hedefi belli

Yeni kontratında çıtayı yükselten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefi koydu. Yönetim, Buruk'un maaşını 200 milyon TL'ye çıkarırken, Avrupa ve lig şampiyonluğu için özel bonuslar ekledi.
Yaz transfer döneminde istediği oyuncular alınan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, çıtayı yüksek tuttu. Yönetimle yaptığı görüşmelerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü veren tecrübeli çalıştırıcının kontratı da buna göre revize edildi.
Garanti ücreti 140 milyon TL olan Buruk'un maaşı 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Üst üste 4. şampiyonluğu hedefleyen başarılı çalıştırıcı, ligde mutlu sona ulaşması halinde 30 milyon TL bonus kazanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde tecrübeli çalıştırıcı 30 milyon TL daha alacak. Türkiye Kupası için de 7.5 milyon TL, TFF Süper Kupa için 10 milyon TL bonuslar belirlendi.
En büyük hedefi Avrupa'da başarı olan Okan Buruk, Devler Ligi'ne Frankfurt yenilgisi ve Liverpool galibiyetiyle başladı. Buruk, Bodo/Glimt maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Bir üst tur şansı için en az 12 puan toplamaları gerektiğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, her maça final gözüyle bakıyor.
Kısa süre önce doğum gününü kutlayan Buruk, takımdan hediye olarak galibiyet sözü aldı.