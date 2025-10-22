NBA'de normal sezon, dün akşam iki maçla start aldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a konuk oldu. Çekişmeli mücadele iki uzatma sonunda 125-124 Thunder'ın üstünlüğüyle bitti. Tarihi bir performans gösteren Şengün, 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 2 top çalma ile parladı.

1 /8 NBA'de normal sezon iki maçla başladı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a konuk oldu.





2 /8 Paycom Center'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip uzatmalarda 125-124 kazandı.





3 /8 Karşılaşmaya ilk 5 başlayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 2 top çalmayla oynadı.





4 /8 Öte yandan Rockets'ta Kevin Durant de 23 sayıya imza attı. OKC Thunder'da ise geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla takımına katkı verdi.

5 /8 Ayrıca Alperen Şengün, Thunder maçında bulduğu 5 üçlükle kariyer rekorunu da kırdı.





6 /8 Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup etti.







7 /8 Konuk ekipte Jimmy Butler 31, Stephen Curry 23 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Lakers'ta ise Sloven yıldız Luka Doncic'in 43 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



