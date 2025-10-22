Yeni Şafak
Alperen Şengün’den tarihi performans: Kariyer rekorunu kırdı!

09:1522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
NBA'de normal sezon, dün akşam iki maçla start aldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a konuk oldu. Çekişmeli mücadele iki uzatma sonunda 125-124 Thunder'ın üstünlüğüyle bitti. Tarihi bir performans gösteren Şengün, 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 2 top çalma ile parladı.

NBA'de normal sezon iki maçla başladı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a konuk oldu.



Paycom Center'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip uzatmalarda 125-124 kazandı.



Karşılaşmaya ilk 5 başlayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 2 top çalmayla oynadı.



Öte yandan Rockets'ta Kevin Durant de 23 sayıya imza attı. OKC Thunder'da ise geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla takımına katkı verdi.

Ayrıca Alperen Şengün, Thunder maçında bulduğu 5 üçlükle kariyer rekorunu da kırdı.



Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup etti.




Konuk ekipte Jimmy Butler 31, Stephen Curry 23 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Lakers'ta ise Sloven yıldız Luka Doncic'in 43 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.




Oklahoma City Thunder - Houston Rockets Maç Özeti


Oklahoma City Thunder - Houston Rockets maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


