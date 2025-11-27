UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Olympiakos deplasmanından 4-3 galip ayrılırken, Fransız süperstar Kylian Mbappé tarihi bir performansa imza attı. Takımının 4 golünü de tek başına kaydeden Mbappé, 7 dakikada hat-trick yaptı. Olympiakos - Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Maçta ilk 11 başlayan ve 61 dakika oyunda kalan Arda Güler 1 asistle mücadele etti. Real Madrid 5. maçı sonunda 12 puana yükseldi.
8' Madrid'in yarı alanında şık paslarla kaleye yaklaşan Olympiakos'ta Chiquinho, ceza sahasının hemen önünde düzgün ve sert biri vuruşla ağları buldu.
22' Kylian Mbappe maça eşitliği getirdi.
24' Çizgiye inen Arda Güler'in ortasında Mbappe kafayı vurarak hızlı bir geri dönüşle takımını öne geçirdi.
29' Mbappe sadece 7 dakikada hat-trick yaptı. Savunma arkasına çok hızlı kaçan Mbappe, karşı karşıya pozisyonda ayak içi vuruşuyla ağları buldu.
32' Kylian Mbappe'nin asistinde Vinicius Junior farkı 3'e çıkardı ancak VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
52' Taremi, Olympiakos adına ağları sarsarak farkı 1'e indirdi. Taremi ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda kaldı ve rahat bir kafa vuruşuyla ağları buldu.
60' Kylian Mbappe maçta 4. golünü buldu.
81’ El Kaabi Olympiakos adına maçtaki 3. golü buldu.
