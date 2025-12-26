Ömer Üründül’den Sörloth analizi: ‘Kim gelirse gelsin olmaz’

Deneyimli futbol yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Norveçli golcüyü Trabzonspor döneminden beri yakından takip ettiğini belirten Üründül, Sörloth’un "iyi bir nokta santrfor" olduğunu ancak Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki durağan kanat oyunuyla bu transferden verim alamayacağını savundu.
"HER ŞEY SÜT LİMAN OLUR DİYEMEYİZ"
Üründül, "Bana göre iyi bir nokta santrfor. Eğer Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse her şey süt liman olur diyemeyiz. Sörloth'un da faydalı olabilmesi için kanat ataklarının önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.
"BU SORUN DA TEDESCO'NUN İŞİ"
Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki oyununa da değinen Üründül, kanatların yeterince işlemediğini vurgulayarak, "Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de bana göre kanatlar çalışmadı. Sörloth veya başka bir santrfor alınacaksa ivedilikle bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu sorun da Tedesco'nun işi." dedi.