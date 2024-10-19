Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri: Batshuayi gibi...

Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri: Batshuayi gibi...

12:5919/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel'di. Nijeryalı sağ bek, adının Galatasaray'la anılmasının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.

Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.

Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.

Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.

#Bright Osayi-Samuel
#Michy Batshuayi
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTER TORBA YASA SON DAKİKA! 19 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?