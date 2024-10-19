Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri: Batshuayi gibi...

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel'di. Nijeryalı sağ bek, adının Galatasaray'la anılmasının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

1 /6 Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.

2 /6 Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.

3 /6 Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

4 /6 Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

5 /6 Fotomaç'ta yer alan habere göre Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.