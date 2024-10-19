Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri: Batshuayi gibi...

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel'di. Nijeryalı sağ bek, adının Galatasaray'la anılmasının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.
Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.
Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.
Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.