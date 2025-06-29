Osayi'nin babasından Serdal Adalı'yı kızdıran talep

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Osayi-Samuel'in transferini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durduklarını açıklamıştı. Başkan Adalı'yı sinirlendiren görüşmenin detayları da oryaya çıktı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş macerası başlamadan sona erdi.
Birçok kulüple görüşen Nijeryalı sağ bek, kendisine en iyi teklifi yapan siyah-beyazlılarla önceki gün anlaşmıştı.
27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllığına el sıkışan siyah-beyazlılar, maaş olarak da 1.9 milyon euroya sözleşmişti.
Osayi'nin uçak bileti de alınırken oyuncu dün gece İstanbul'a gelecekti. Ancak tecrübeli futbolcunun babası, işi çıkmaza soktu.
Sabah'ın haberine göre; Osayi'nin babası, Beşiktaş'tan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bu duruma Başkan Serdal Adalı çok sinirlendi.
Başkan Adalı'nın, "Sözleştik, el sıkıştık, anlaştık. Bu dakikadan sonra anlaşma şartları değişmez. Kabul ederseniz edin, etmezseniz bizim alternatiflerimiz hazır" dediği aktarıldı.
Konuyla ilgili dün konuşan Serdal Adalı, "Osayi'nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Son gelişmelerin ardından gelen talepler nedeniyle, Beşiktaş cephesi Osayi'nin transferinde defteri kapattı.