Osimhen'den Cristiano Ronaldo itirafı: Tam 1 saat bekledim

Galatasaray'la başarılı bir sezonu geride bırakan Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Nijeryalı yıldız, fotoğraf çekilmek için Portekizli süperstarı tam 1 saat beklediğini söyledi. İşte ayrıntılar...
Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo ile bir selfie çekmek için bir saat beklediğini ve Portekizli yıldız ile karşılaştığında yaşananları anlattı.
Osimhen, dünya futbolunun en parlak yıldızlarına hayranlık duyduğunu saklamıyor. Tüm zamanların en büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaşan Nijeryalı yıldız, Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi efsanelerle kalıcı anılar biriktirmeye çalıştı.
Osimhen, Goal'ün aktardığına göre Daddy Freeze'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Arkadaşlarıma hep şunu söylerdim: Ronaldo, Messi ya da Neymar’a karşı oynayacağım gün... Bunlar efsane, çok sevdiğim insanlar... Onlarla fotoğraf çektireceğim. Umurumda değil, istersek maçı 10-0 kaybedelim."
Napoli'nin yıldızı Osimhen, 2021 yılında Juventus'a karşı oynanan maçta Ronaldo'yla aynı sahada yer alma şansı buldu. O anı şöyle anlattı:
"Ona gidip, 'Cris, seninle bir fotoğraf çekilmek istiyorum' dedim. O da 'Evet tabii, soyunma odasına gel' dedi."
"[Gianluigi] Buffon beni gördü, ne istediğimi sordu. Ronaldo'nun spor salonunda çalıştığını söyledi, beni yanına oturttu. Konuştuk biraz, neredeyse 30 dakika geçti ama Ronaldo hâlâ çıkmamıştı. Tam bir saat bekledim, hâlâ antrenmandaydı."
"Sonunda onunla buluştuk. Kaslarına bakınca o an 25 yaşında sanırsınız. Bana, 'Harika bir maçtı, böyle devam et' dedi ve elimi sıktı."
"Ronaldo’nun yaptıklarına kimse şaşırmıyor ama gerçekten büyük bir karakter."