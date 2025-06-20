Osimhen'den Cristiano Ronaldo itirafı: Tam 1 saat bekledim

Osimhen, Goal'ün aktardığına göre Daddy Freeze'e verdiği röportajda şunları söyledi:





"Arkadaşlarıma hep şunu söylerdim: Ronaldo, Messi ya da Neymar’a karşı oynayacağım gün... Bunlar efsane, çok sevdiğim insanlar... Onlarla fotoğraf çektireceğim. Umurumda değil, istersek maçı 10-0 kaybedelim."