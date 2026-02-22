Osimhen’in yeni takımını açıkladılar: Sezon sonunda dünya devine imzayı atacak

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen için Avrupa’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Osimhen’in sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edeceği ifade edildi.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, yıldız golcüyü transfer listesinin üst sıralarına ekledi.
Atletico’nun bu transferi bitirmek için yakın zamanda görüşmelere başlayacağı ve sezon sonunda resmi imzaların atılabileceği öğrenildi.
Galatasaray’ın Osimhen’i 100 milyon euronun altında bir rakama satmak istemediği biliniyor.