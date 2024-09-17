Panathinaikos hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Mücadelede Panathinaikos taraftarı, Türkiye'ye hakaret eden bir pankart açınca, takımın koçu Ergin Ataman çılgına döndü.
Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.
Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup oldu.
Lefkoşa'da oynanan maçın son çeyreğinde Panathinaikos taraftarının provokasyon amaçlı açtığı pankart, Ataman'ı çileden çıkardı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 'Türklerden kanlı Kıbrıs işgali' yazılı bir pankart tribünlerde açıldı.
Açılan pankart sonrasında Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepki gösterdi.
Hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapan Ergin Ataman, daha sonra salondan ayrıldı.
Konuyla ilgili Ergin Ataman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: