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Spor

Panathinaikos maçında Ergin Ataman'ı çılgına döndüren pankart: Türkiye'ye hakaret ettiler

Haber Merkezi
09:54 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:26 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Panathinaikos hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Mücadelede Panathinaikos taraftarı, Türkiye'ye hakaret eden bir pankart açınca, takımın koçu Ergin Ataman çılgına döndü.

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Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

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Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup oldu.

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Lefkoşa'da oynanan maçın son çeyreğinde Panathinaikos taraftarının provokasyon amaçlı açtığı pankart, Ataman'ı çileden çıkardı.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 'Türklerden kanlı Kıbrıs işgali' yazılı bir pankart tribünlerde açıldı.

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Açılan pankart sonrasında Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepki gösterdi.

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Hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapan Ergin Ataman, daha sonra salondan ayrıldı.


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Konuyla ilgili Ergin Ataman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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#Panathinaikos
#Ergin Ataman
#Maccabi Tel Aviv
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