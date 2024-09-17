Panathinaikos hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Mücadelede Panathinaikos taraftarı, Türkiye'ye hakaret eden bir pankart açınca, takımın koçu Ergin Ataman çılgına döndü.

1 / 8 Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

2 / 8 Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup oldu.

3 / 8 Lefkoşa'da oynanan maçın son çeyreğinde Panathinaikos taraftarının provokasyon amaçlı açtığı pankart, Ataman'ı çileden çıkardı.

4 / 8 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 'Türklerden kanlı Kıbrıs işgali' yazılı bir pankart tribünlerde açıldı.

5 / 8 Açılan pankart sonrasında Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepki gösterdi.

6 / 8 Hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapan Ergin Ataman, daha sonra salondan ayrıldı.



7 / 8 Konuyla ilgili Ergin Ataman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: