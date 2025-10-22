UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid sahasında Juventus’u ağırlayacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. İspanyol devi Real Madrid, Marsilya ve Kairat Almaty maçlarından 3'er puan almayı başarmıştı. İtalyan devi Juventus ise Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı. Real Madrid - Juventus maçını tabii spor ekranlarından HD olarak canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'in konuğu Juventus oluyor. Mücadelede Slovak hakem Slavko Vincic düdük çalarken yardımcılığını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

2 /7 İspanyol devi Real Madrid, Marsilya ve Kairat Almaty maçlarından 3'er puan almayı başarmıştı. Eflatun-beyazlılar evinde oynayacağı mücadelede Juventus karşısında da kazanıp yoluna namağlup devam etmek istiyor.



3 /7 İtalyan devi Juventus ise Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman kulübü Borussia Dortmund'la oynadığı 8 gollü maçtan beraberlikle ayrılırken ikinci hafta Villarreal deplasmanından da 2-2'lik eşitlikle dönmüştü.



4 /7 İtalyanlar, zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle ayrılıp "lig" aşamasındaki ilk galibiyetine kavuşmaya çalışacak.

5 /7 Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Trent, Ceballos, Rüdiger ve Mendy maçta forma giyemeyecek. Carvajal'in ise kırmızı kart cezası bulunuyor. Juventus cephesinde ise Bremer, Zhegrova, Cabal, Miretti ve Pinsoglio'nun sakatlıkları var.



6 /7 Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Juventus arasında Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve tabii spor kanalından yayınlanacak.

