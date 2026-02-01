Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Mbappe milli futbolcunun asistini yedi

Real Madrid’de Kylian Mbappe’nin Rayo Vallecano karşısında boş kaleye direğe takıldığı pozisyon maça damga vurdu. Arda Güler’in oyundan alınması taraftarı çileden çıkardı.
Real Madrid, La Liga’da sahasında Rayo Vallecano’yu ağırladığı maçta büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Mücadele 1-1 devam ederken Kylian Mbappe’nin kaçırdığı pozisyon karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
Maçın 68. dakikasında Arda Güler’in pasıyla ceza sahası dışında kaleciyi geçen Fransız yıldız, tamamen boş kalan kaleye yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı. Santiago Bernabeu’da büyük şaşkınlık yaşanırken, pozisyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, Jude Bellingham’ın sakatlanmasının ardından takımın hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk aldı ve etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu, 77. dakikada yerini Rodrygo’ya bıraktı.
Arda Güler’in oyundan alınması Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda genç oyuncunun sahada kalması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.
Arda Güler, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyundan alınmasına tepki göstermiş, kameraların kendisini çektiği anlarda “Neden hep ben!” diyerek isyan etmişti. Bu görüntüler yeniden gündeme geldi.