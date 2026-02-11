Real Madrid'de Klopp devrimi! Gelmeden iki süper yıldızın biletini kesti

Real Madrid ile masaya oturan efsane teknik adam Jurgen Klopp, İspanyol devinde taşları yerinden oynatacak bir rapor sundu. Alman çalıştıranın, kulübün geleceği olarak görülen iki kilit ismin takımdan gönderilmesini şart koştuğu iddia edildi.
Xabi Alonso sonrası yeni dönemi planlayan İspanyol devi, Alman futbolunun efsane ismi Jurgen Klopp ile masaya oturdu.
Fichajes’in iddiasına göre Klopp, beraberinde bir "temizlik listesi" getirdi. Alman teknik adamın, kendi oyun felsefesine uymadığını düşündüğü iki kilit ismi, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga’yı kadroda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.
Özellikle Bellingham, kulübün geleceği olarak görülüyordu. Haberin detaylarına göre Klopp, Liverpool döneminde peşinden koştuğu bu isimlerin, şu anki "vizyonu" için uygun olmadığını savunuyor.
Öte yandan, şu an takımı yöneten Alvaro Arbeloa’nın başarılı bir dönem geçirmesi, yönetimin elini biraz olsun rahatlatıyor. Arbeloa ile sonuçlar alınmaya devam edilse de, arka planda dev bir "Klopp operasyonu" yürütülüyor.