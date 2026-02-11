Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'de Klopp devrimi! Gelmeden iki süper yıldızın biletini kesti

Real Madrid'de Klopp devrimi! Gelmeden iki süper yıldızın biletini kesti

10:3211/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid ile masaya oturan efsane teknik adam Jurgen Klopp, İspanyol devinde taşları yerinden oynatacak bir rapor sundu. Alman çalıştıranın, kulübün geleceği olarak görülen iki kilit ismin takımdan gönderilmesini şart koştuğu iddia edildi.

Xabi Alonso sonrası yeni dönemi planlayan İspanyol devi, Alman futbolunun efsane ismi Jurgen Klopp ile masaya oturdu. 


Fichajes’in iddiasına göre Klopp, beraberinde bir "temizlik listesi" getirdi. Alman teknik adamın, kendi oyun felsefesine uymadığını düşündüğü iki kilit ismi, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga’yı kadroda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.


Özellikle Bellingham, kulübün geleceği olarak görülüyordu. Haberin detaylarına göre Klopp, Liverpool döneminde peşinden koştuğu bu isimlerin, şu anki "vizyonu" için uygun olmadığını savunuyor.


Öte yandan, şu an takımı yöneten Alvaro Arbeloa’nın başarılı bir dönem geçirmesi, yönetimin elini biraz olsun rahatlatıyor. Arbeloa ile sonuçlar alınmaya devam edilse de, arka planda dev bir "Klopp operasyonu" yürütülüyor.


#Real Madrid
#Jurgen Klopp
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Balıkesir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi