Rıdvan Dilmen noktayı koydu: Şampiyonluk için tek bir şart ve oran verdi!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kocaelispor zaferini değerlendirdi. Teknik direktör Tedesco’ya büyük övgüde bulunan Dilmen, oran vererek şampiyonluk açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2 golle geçtiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Şampiyonluk kehanetinde bulunan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Muazzam bir hem oyuncu, hem sistem, yetmedi 87'de bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu.
Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp uzatmalarda 7, 8 dakikayı böyle oynayayım dedi.
Skoru cebine koydu ve şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum."