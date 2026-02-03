Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen noktayı koydu: Şampiyonluk için tek bir şart ve oran verdi!

10:033/02/2026, Salı
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kocaelispor zaferini değerlendirdi. Teknik direktör Tedesco’ya büyük övgüde bulunan Dilmen, oran vererek şampiyonluk açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2 golle geçtiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Şampiyonluk kehanetinde bulunan Dilmen'in açıklamaları şöyle:



"Muazzam bir hem oyuncu, hem sistem, yetmedi 87'de bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu.



Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp uzatmalarda 7, 8 dakikayı böyle oynayayım dedi.

Skoru cebine koydu ve şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum."



