Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sahada korkutan an: Serdar Dursun ve Opoku kafa kafaya çarpıştı

Sahada korkutan an: Serdar Dursun ve Opoku kafa kafaya çarpıştı

23:3231/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de nefes kesen mücadelede korkutan bir çarpışma yaşandı. Serdar Dursun’un kafasına saha içinde dikiş atılırken, Opoku baş dönmesi nedeniyle kenara alındı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki haftanın açılış maçında turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov, kaydetti.


Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini elde etti. İkisi üst üste olmak üzere 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 13'e çıkardı. Kocaelispor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kocaeli temsilcisi, 11 puanda kaldı.

Opoku maça devam edemedi

RAMS Başakşehir'de Ganalı futbolcu Jerome Opoku, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.


Opoku, karşılaşmanın 9. dakikasında hava topu mücadelesinde Serdar Dursun ile kafa kafaya çarpıştı.


Bu pozisyonun ardından tedavisi yapılan ve oyuna devam eden 27 yaşındaki stoper, başının dönmesi gerekçesiyle 20. dakikada kendisini yere bıraktı. Alnında büyük bir şişlik görülen Jerome Opoku'nun yerine oyuna 22. dakikada Ba, girdi.


Serdar Dursun'un kafasına dikiş atıldı

Kocaelispor'da Serdar Dursun, 9. dakikada Opoku ile kafa kafaya çarpışmasının ardından kanlar içinde yerde kaldı.


Saha içinde kafasına dikiş atılan 34 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasının ardından 15. dakikada yeniden oyun alanına döndü. Kanama sebebiyle ilk yarıda sargısını ve formasını 2 kez değiştiren Serdar, oyunda kalmaya devam etti.

Devre arasında da kafasına dikiş atılan tecrübeli oyuncu, 85. dakikaya kadar sahada kaldı.

Fabio Cannavaro da maçı izledi

Karşılaşmayı Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da izledi.


İtalyan teknik adam, mücadeleyi sakatlığı bulunan Başakşehir'in Özbek oyuncusu Abbosbek Fayzullaev ile takip etti.


Fabio Cannavaro'nun tribünde yer aldığı karşılaşmanın tek golünü Özbek santrfor Shomurodov attı. Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.




#süper lig
#opoku
#serdar dursun
#kafa kafaya çarpması
#futbol
#spor
#Başakşehir
#Kocaelispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama