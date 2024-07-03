Semih Kılıçsoy Alman ekibinin takibinde

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı ile birlikte Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan Semih Kılıçsoy, birçok takımın yakın takibinde.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile iyi bir performans gösteren ve dikkatleri çeken genç futbolcu, Alman takımlarının da ilgisini çekiyor.
Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un durumunu takip ediyor.
Milli futbolcunun bonservis bedeli siyah-beyazlılar tarafından 20-25 milyon euro bandında belirlenmişti.
Alman ekibinin bu rakamı aşağı çekmek istediği ve bu durumda Beşiktaş'a resmi teklif sunacağı öğrenildi.
DEVLERİN TAKİBİNDE
Semih Kılıçsoy'un ismi sadece Stuttgart ile anılmıyor. Borussia Dortmund, ManchesterCity ve Bayern Münih gibi devler de, scout ekiplerine genç yıldızı takip ettiriyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, takıma 12 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.