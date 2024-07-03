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Spor

Semih Kılıçsoy Alman ekibinin takibinde

09:45 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:04 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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A Milli Futbol Takımı ile birlikte Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan Semih Kılıçsoy, birçok takımın yakın takibinde.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile iyi bir performans gösteren ve dikkatleri çeken genç futbolcu, Alman takımlarının da ilgisini çekiyor.

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Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un durumunu takip ediyor.

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Milli futbolcunun bonservis bedeli siyah-beyazlılar tarafından 20-25 milyon euro bandında belirlenmişti.

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Alman ekibinin bu rakamı aşağı çekmek istediği ve bu durumda Beşiktaş'a resmi teklif sunacağı öğrenildi.

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DEVLERİN TAKİBİNDE


Semih Kılıçsoy'un ismi sadece Stuttgart ile anılmıyor. Borussia Dortmund, ManchesterCity ve Bayern Münih gibi devler de, scout ekiplerine genç yıldızı takip ettiriyor.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, takıma 12 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

#Semih Kılıçsoy
#Stuttgart
#Almanya
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