Semih Kılıçsoy’a ilk resmi teklif! Son kararı Serdal Adalı verecek

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Semih'in bir dönem de olsa yurt dışında futbol oynamasının daha iyi olacağın düşündüklerini belirterek, "Yurt dışında görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Biri projesini yolladı. Gelen teklifi de görelim ama bugünden satmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucundaki gençlere bakarken elimizdeki gençleri yollamak gibi niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.



