Semih Kılıçsoy’a ilk resmi teklif! Son kararı Serdal Adalı verecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın, Semih Kılıçsoy’un kiralık transferiyle ilgili “Yurt dışında görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Biri projesini yolladı,” diyerek verdiği ipucunun sırrı çözüldü. Milli yıldızı teklif yapan kulüp belli oldu.
Beşiktaş'ta bu sezon, 2023-24 sezonunun ikinci yarısındaki performansının gerisinde kalan Semih Kılıçsoy'un kiralık olarak bir Avrupa kulübüne gönderilmesi bekleniyor.
Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Semih'in bir dönem de olsa yurt dışında futbol oynamasının daha iyi olacağın düşündüklerini belirterek, "Yurt dışında görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Biri projesini yolladı. Gelen teklifi de görelim ama bugünden satmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucundaki gençlere bakarken elimizdeki gençleri yollamak gibi niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
19 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralamak isteyen kulübün belli olduğu ileri sürüldü.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy'u kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'a resmi teklif yapan takımın Hollanda temsilcisi Utrecht olduğu ortaya çıktı.
Haberde, geride kalan sezonda Eredivisie'yi 4. sırada bitiren Utrecht'te teknik direktör Ron Jans'ın bir süredir Semih'i ısrarla istediği belirtildi.
Hollanda ekibinin transfer için prensip anlaşmasını sağladığı ve genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.
Utrecht ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklarda bonservis bedeli konusunda önemli bir fark olduğu, anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.