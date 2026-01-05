Sergen Yalçın ikna etti! Beşiktaş 15 milyon euroyu masaya koydu

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaştı. Sergen Yalçın'ın görüştüğü 28 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı takıma gelmeye hazır. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta ara transfer dönemindeki hedeflerden biri de stoper takviyesi yapmak. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, 53 yaşındaki teknik adam bir futbolcuda ısrarcı.
Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği o isim Emmanuel Agbadou. Beşiktaş, Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz ekibine yaptığı teklifi güncelledi.
Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş, Agbadou için Wolves'e bu kez 15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
Sergen Yalçın'ın bizzat görüştüğü Agbadou ise Beşiktaş'a gelmeye hazır. Deneyimli stoper kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor.
Beşiktaş, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden bu hafta sonuç alamazsa rotasını listedeki diğer isimlere kıracak.