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Ses getirecek transfer! Volkan Demirel Süper Lig’in eski gol kralını istiyor

Ses getirecek transfer! Volkan Demirel Süper Lig’in eski gol kralını istiyor

16:599/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK sezona ses getirecek transfer hamlesine hazırlanıyor. Volkan Demirel’in istediği golcü futbolcu için çalışmalar hızlandı. Bir dönem Süper Lig’de gol kralı olan oyuncu için transfer sezonunda resmi teklif yapılacak. Detaylar haberimizde.

Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Bu bağlamda Ege temsilcisinin gündemine Süper Lig'in eski gol kralı girdi.

Fanatik'in haberine göre Aaron Boupendza, Bodrum FK ve Sivasspor'un gündeminde.

2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol atarak Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, 3.5 yılın ardından Türkiye'ye dönebilir.

Volkan Demirel'in tecrübeli futbolcunun transferini istediği ancak Sivasspor'un bir adım önde olduğu vurgulandı.


Yiğidoların deneyimli golcüye 1 milyon euro teklif ettiği haber detayında yer aldı.


Boupendza sezon başında Rapid Bükreş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.


28 yaşındaki forvet, yeni takımıyla 11 maçta 5 gol attı.

#Bodrum FK
#Volkan Demirel
#Aaron Boupendza

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