Ses getiren görüşme iddiası: Galatasaraylı taraftarlar bu transferi çok istiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de yoğun bir fikstürün içine giren Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından kadroda ciddi bir daralma yaşanırken sarı kırmızılıların ocak ayı için erken hamleler yapması bekleniyor. Galatasaray'da bu kapsamda çok sürpriz bir ismin transferi konuşuluyor.
Galatasaray, son Şampiyonlar Ligi maçında Belçika'nın Union SG takımına 1-0 yenildi. Bu karşılaşmada sarı kırmızılıların kadro eksikleri dikkat çekti.
Yoğun fikstür ve sakatlıklar sebebiyle kadro genişliği açısından sorunlar yaşayan sarı kırmızılılar son maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapabildi.
Galatasaraylı taraftarlar, tüm bu gelişmeler neticesinde yönetimin Ocak ayında takımı güçlendirmesini istiyor. Sarı Kırmızılıların bu kapsamda girişimlere başladığı ve sürpriz bir isimle temas halinde olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer gündemindeki ismin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Orta saha bölgesinde sakatlık sorunları yaşayan ve o bölgeyi istikrarlı bir oyuncuyla doldurmak isteyen yönetimin eski oyuncusu ile ilgili bilgi aldığı ifade edildi.
Gedson Fernandes'in yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ve Avrupa 'da boy göstermek adına Galatasaray'a dönüşe sıcak baktığı belirtiliyor.
Gedson Fernandes ile ilgili transfer sürecindeki bir iddia da Gabriel Sara ile ilgili. Spartak Moskova'nın bu transfere karşılık Brezilyalı orta saha oyuncusunu talep ettiği belirtiliyor.
Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes, Orkun Kökçü transferinin ardından 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rusya'nın Spartak Moskova takımına imza atmıştı.
Gedson Fernandes, 2021 yılında Galatasaray'da 6 ay boyunca kiralık olarak forma giymişti.
Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon Spartak Moskova'da 17 maçta 5 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.