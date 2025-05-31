Sessiz sedasız gitmişlerdi! Dzeko ve Tadic'e neden veda töreni düzenlenmediği ortaya çıktı

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de, iki ayrılık art arda yaşandı. Takımın iki tecrübeli yıldızı Edin Dzeko ile Dusan Tadic, kendilerine tesislerde takdim edilen plaketlerin ardından TÜMOSAN Konyaspor maçını beklemeden Türkiye'den ayrılmıştı. İki isme neden bir veda seremonisi yapılmadığı ortaya çıktı.

1 /6 Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak ligin son haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda edildi.

2 /6 İki futbolcu da TÜMOSAN Konyaspor maçını beklemeden İstanbul'dan ayrıldı.

3 /6 Yıldız isimlerin, ligin son maçında kendileri için veda töreni düzenlenmeden İstanbul'dan ayrılması gündeme oturdu. Konuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

4 /6 Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko, kendilerine statta bir veda töreni yapılmasını istemedi.

5 /6 Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçında taraftarlar, futbolculara tepki göstermişti.