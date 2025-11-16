Sosyal medya bunu konuşuyor: İrfan Can Kahveci Galatasaraylı yıldızla takipleşmeye başladı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Galatasaraylı yıldızın sosyal medyada birbirlerini takip etmesi gündem oldu.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Kadro dışı kararı sonrası adı sık sık transfer iddialarıyla anılan İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından Galatasaraylı Lucas Torreira’yı takip etmeye başladı.
Torreira’nın da bu takibe karşılık vermesi, özellikle iki kulübün taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline gelen bu hamle, “transfer sinyali mi?” yorumlarını da beraberinde getirdi.
Hatırlanacağı üzere İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’ye imza atmadan önce Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alıyordu.