Spiker bile 'golü hediye etti' demişti: İşte Erman Toroğlu'nun işaret ettiği o maç

17:1111/11/2025, Salı
Yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Süper Lig'de geçen sezon oynanan Gaziantep FK-Alanyaspor maçı hakkında konuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Selçuk İnan'ın Gaziantep'ten ayrılışına dikkati çeken Toroğlu, karşılaşmayla ilgili şike imasında bulundu.

Hakemlerle başlayan bahis soruşturması futbolculara da sıçardı. Soruşturmanın kulüp başkanları ve teknik adamlarla devam edeceği belirtildi.

Sivasspor'un küme düştüğü geçen sezonla ilgili de dikkati çeken bir açıklama geldi.

Ekol TV'de yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın Gazaintep FK'dan ayrılışıyla ilgili imalı ifadeler kullandı.

Toroğlu, "Selçuk İnan geçen sezon bir maçtan sonra aniden Gaziantep’ten ayrıldı. Kimse üzerine gitmedi ama gidenler var herhalde. O maçtan sonra kadro dışı kalan futbolcu var mıydı? Bazı kulüp başkanlarıyla ilgili bantlar dolaşıyor, çok mu tesadüf?" diye konuştu.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, geçen sezon ligin 35. haftasında iç sahada Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. O maçtan sonra Alanyaspor, Sivasspor'la arasındaki puan farkını 4'e yükseltmişti. Selçuk İnan, o maçın ardından kulüpten ayrılmış, bir sonraki hafta da Sivasspor küme düşmüştü.

Sivasspor’un taraftar grubu Kırmızı Duvar, Gaziantep FK- Alanyaspor maçında şike yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Söz konusu maçta Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis, büyük bir hataya imza atarak gole sebebiyet vermişti. Golü anlatan maçın spikeri, "Dioudis, Alanyaspor'a golü hediye etti adeta" ifadelerini kullanmıştı.

