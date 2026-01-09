Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 /5 TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.

2 /5 Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.

3 /5 2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek.

4 /5 Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın iddiasına göre maç saati değişiyor. Çalık şu ifadeleri kullandı: