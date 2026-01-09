Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde flaş bir iddia ortaya atıldı.
TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.
Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.
2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek.
Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın iddiasına göre maç saati değişiyor. Çalık şu ifadeleri kullandı:
"Yarın oynanacak Süper Kupa mücadelesi, fırtına riski nedeniyle 17.30'a alınacak."