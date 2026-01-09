Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Kupa finali öncesinde flaş gelişme: Maç saati değişiyor

Süper Kupa finali öncesinde flaş gelişme: Maç saati değişiyor

Haber Merkezi
15:409/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde flaş bir iddia ortaya atıldı.

TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.

Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın iddiasına göre maç saati değişiyor. Çalık şu ifadeleri kullandı:

"Yarın oynanacak Süper Kupa mücadelesi, fırtına riski nedeniyle 17.30'a alınacak."


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Seyyanen zam ile kıdem tazminatı hesaplama tablosu