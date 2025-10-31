Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

16:5731/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Bir kulüp daha hocasıyla yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Fatih Karagümrük, Çek teknik direktörü Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

#Süper Lig
#Marcel Licka
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?