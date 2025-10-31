Süper Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."