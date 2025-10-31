Süper Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Bir kulüp daha hocasıyla yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.
Fatih Karagümrük, Çek teknik direktörü Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."