Süper Lig'in iki yıldızı en iyiler arasında: Ödüle aday gösterildiler

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre; CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.