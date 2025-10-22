Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in iki yıldızı en iyiler arasında: Ödüle aday gösterildiler

Süper Lig'in iki yıldızı en iyiler arasında: Ödüle aday gösterildiler

16:3722/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre; CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.

Osimhen ile Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerine aday gösterildi.

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasına girdi.

#Süper Lig
#Afrika
#Victor Osimhen
#Andre Onana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana müjde erken geldi! 1999 sonrası SGK'lı olana şans doğdu Emeklilik yaş, prim, gün tablosu