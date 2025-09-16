Süper Lig'in yıldızı için dikkat çeken benzetme: Arjen Robben gibi

"CSKA Moskova'ya 'hayır' demek zor bir karardı"





Marcel Licka, Fatih Karagümrük'e gelmeden önce Rus ekibi CSKA Moskova'dan teklifi aldığını ve bunu geri çevirmenin kendisi adına zor bir karar olduğunu aktardı.





Türkiye'ye geldiği günden bu yana heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:





"CSKA Moskova'ya 'hayır' demek zor bir karardı. Ben çok fazla fikrini değiştiren biri değilim. Sözünü tutan biriyim. Bir kere 'hayır' dedim mi bunu kolay kolay değiştirmem. Materyalist, parayı düşünen bir insan değilim. Benim farklı heveslerim ve ihtiyaçlarım var. Fransa'dan da çok iyi bir teklif geldi. Fakat o kulübün başkanı bir başka teknik direktörle anlaştı. Sonra beni Türkiye'den istediler, Fatih Karagümrük'ten iletişim kurdular. Ben de buna sıcak baktım. Burada, futbol aşkı diye bir şey var. İnsanlar futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. O yüzden burayı tercih ettim. Burası benim için çok güzel bir tecrübe olacak. Büyük bir takımın hocası değilim belki ama Karagümrük daha rekabetçi bir kulüp olacak. Takımımız savaşacak, izlemesi keyifli bir ekip olacak. Alçak gönüllü bir takımız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz ama bunları maksimumda göstermek ve Süper Lig'de iz bırakmak istiyoruz."



