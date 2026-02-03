Tedesco’dan yeni transfer için flaş yorum

Yeni Şafak
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kocaelispor galibiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına yaptığı son takviye için Tedesco’dan ilk yorum geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor maçının ardından yeni transferlerden Sidiki Cherif ile ilgili gelen soruya cevap verdi.


Basın mensubunun "Yeni oyuncularla oyun mu değişecek yoksa aynı oyun mu oynanacak?" sorusu üzerine Tedesco, her zaman oyunlarını geliştirmek istediklerini söyledi.


"Bizim oyunumuzun temelinde topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek ve atak yapmak var." diyen Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:


"Günün sonunda elimizdeki oyuncu profillerine göre de adapte olmamız gerekiyor. Şu anda takımımıza Sidiki Cherif katıldı. Kendisi genç ve yetenekli bir oyuncu. Bize istediğimiz o tempoyu katacak, arkaya koşuları yapabilen, sırtı dönük oynayan, bağlantı yapabilen bir oyuncu. Kendisi genç bir oyuncu. Ona güvenmemiz gerekiyor. Çok daha gelişecektir.


Matteo ve Musaba zaten takıma adapte oldular. Bizler mutluyuz. Yeni gelen oyuncuları konuşmak güzel ama en başından beri burada olan oyuncuları da tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla enerji sarf ediyorlar. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Avrupa Ligi, kupa, lig maçları...


Yeni gelen oyuncular da buraya çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bu da gösterir ki takım her zaman yeni gelen oyunculara yardım ediyor. Bu da takımda herkesin iyi bir karakterde olduğunu gösteriyor."


