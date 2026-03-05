Tedesco’nun maça gidememe sebebi belli oldu: İngiltere dönüşü yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin başında üst üste iki maçı kaçıran Domenico Tedesco'nun hastalık süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco da rahatsızlanmıştı.
Ağır bir enfeksiyon geçiren İtalyan çalıştırıcı, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçında takımı yalnız bırakırken, hafta sonu Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada büyük olasılıkla kulübede olacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest maçı için İngiltere'ye giderken hastalık belirtileri gösteren Tedesco, karşılaşmanın ardından rahatsızlandı ve ilk müdahaleyi soyunma odasında sağlık heyeti yaptı.
İngiltere dönüşü oynanan Antalyaspor karşılaşmasından önce ise Tedesco'nun doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" dediği ifade edildi.
Karşılaşmaya serumla çıkmak isteyen Tedesco'ya doktorların onay vermediği ve "Düşüp bayılırsın" dediği aktarıldı.