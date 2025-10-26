Tepki gören Sergen Yalçın'dan itiraf: Taraftarlara neler söylediğini açıkladı

''Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim'

"Taraftar tepki gösterecek tabii ki. Ben de 'sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini, plan program yaptığımızı' söyledim. Ben mevcut durumu en doğru şekilde anlatıyorum. Ben oraya kadar gittim, 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Onlar daha fazla mücadele istediler. Oyuncularımız da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Çok da iyi grafik çizmiyoruz. Taraftarımız da mutlu değil. Takım bu pozisyondaysa taraftar mutlu olmaz. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım durumu. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız."