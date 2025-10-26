Tepki gören Sergen Yalçın'dan itiraf: Taraftarlara neler söylediğini açıkladı

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tribünlerden tepki gören Yalçın, taraftarlarının yanına giderek konuşma yaptığını belirtti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.
Maçın ardından tepkilere maruz kalan teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;"
"Üzüldük tabii. Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık. Çok fazla bir şey üretmedik. Ancak, altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık."
'Klasik sorunları yaşıyoruz'
"Söylenecek bir şey yok. Klasik sorunları yaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar."
'4-5 senenin sorunu'
"Beşiktaş, taraftarın camiası. Taraftarımız tabii ki mutlu değil. Tepkilerini gösteriyorlar doğal olarak. Daha fazla mücadele, daha fazla karakter ve maçları kazanmamızı bekliyorlar. Beşiktaş'ta bu bugünün sorunu değil, 4-5 senenin sorunu. Artık maksimuma vurmuş durumda."
''Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim'
"Taraftar tepki gösterecek tabii ki. Ben de 'sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini, plan program yaptığımızı' söyledim. Ben mevcut durumu en doğru şekilde anlatıyorum. Ben oraya kadar gittim, 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Onlar daha fazla mücadele istediler. Oyuncularımız da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Çok da iyi grafik çizmiyoruz. Taraftarımız da mutlu değil. Takım bu pozisyondaysa taraftar mutlu olmaz. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım durumu. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız."