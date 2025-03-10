Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor: Teknik direktör değişecek

Trabzonspor Kulübü, alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in teknik direktör olarak görevine devam etmeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Oynanan kötü oyun ve sonuçların ardından taraftarlar tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'i istifaya davet etmişti.
Bordo-mavili yönetim, Atakaş Hatayspor maçı sonrası toplanarak deneyimli teknik adamın geleceğini görüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.
Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.
Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.
Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.
Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."
5'NCİ DÖNEMİ SONA ERDİ
Bordo-mavililer, 3 Eylül 2024 tarihinde Şenol Güneş ile resmi olarak anlaşma yaptıklarını duyurmuş ve 13 Eylül 2024 tarihinde de 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 12 deplasmanda hiç galibiyeti bulunmazken, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.