Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza sürpriz öneri: Premier Lig'e gidebilir

Barış Alper'in daha basit oynaması gerektiğini söyleyen Kerimoğlu, "Bu tür süreçlerden geçiyorsanız bazı şeyleri basit oynamak zorundasınız. Her şeyi ispat edeceğim, bir şeyleri göstermek zorundayım, bu olaylar yaşandı, ben bunların üstünü kapatmak için sahada mücadele vereceğim dediğin mantık bana doğru ama yaşadığın problemi saha içine taşırsan o zaman her şey sana eksi yazmaya başlar. Çok şey yapma ihtiyacı var şu an, öyle hissediyor kendini" şeklinde konuştu.