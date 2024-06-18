A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılarda bugün Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi genç yıldızların ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye - Gürcistan maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 / 14 A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

2 / 14 Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Ay-yıldızlılar (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

3 / 14 Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).



4 / 14 Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Türkiye, tarihinde ilk kez üst üste üç turnuvaya katılım hakkı kazandı. A Milli Takım, bu turnuva tarihindeki en yüksek derecesini 2008'de yarı finale kalarak elde etti.

5 / 14 Çıktığı son yedi Avrupa Şampiyonası maçının altısını kaybeden Türkiye (1G), bu turnuvadaki son 12 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabildi (2-0 vs Çekya).



6 / 14 Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10'u maçların ikinci 45 dakikalık bölümünde gelirken; uzatma devrelerinde kaydettiği tek gol, turnuva tarihinde atılan en geç goldü (Semih Şentürk; 121:01 vs Hırvatistan).



7 / 14 EURO 2024'te boy göstermeye hazırlanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna'nın (25 yaş 273 gün) ardından en düşük takım Türkiye'ydi (26 yaş 83 gün).



8 / 14 Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye ikinci kez rakip olan Türkiye, bundan önceki karşılaşmada Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu (EURO 1996).



9 / 14 EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ydu (47).

10 / 14 Bu turnuvanın eleme aşamasında hiçbir oyuncu Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan daha fazla çalım atamadı (44). O süreçte 90 dakika başına 4.8 çalımı bulunan Kvaratskhelia, en az 500 dakika süre alan oyuncular arasındaki en yüksek oranın sahibiydi.



11 / 14 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA? Türkiye - Gürcistan maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



12 / 14

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER TÜRKİYE 1 Mert Günok 2 Zeki Çelik 14 Abdülkerim Bardakçı 18 Mert Müldür 22 Kaan Ayhan 8 Arda Güler 10 Hakan Çalhanoğlu 15 Salih Özcan 19 Kenan Yıldız 21 Barış Alper Yılmaz 24 Semih Kılıçsoy







13 / 14 GÜRCİSTAN Giorgi Mamardashvili Guram Kashia Otar Kakabadze Lasha Dvali Giorgi Gvelesiani Giorgi Chakvetadze Giorgi Kochorashvili Otar Kiteishvili Levan Shengelia Khvicha Kvaratskhelia Georges Mikautadze

