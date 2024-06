Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).