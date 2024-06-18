A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılarda bugün Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi genç yıldızların ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye - Gürcistan maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.
Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Ay-yıldızlılar (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.
Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).
Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Türkiye, tarihinde ilk kez üst üste üç turnuvaya katılım hakkı kazandı. A Milli Takım, bu turnuva tarihindeki en yüksek derecesini 2008'de yarı finale kalarak elde etti.
Çıktığı son yedi Avrupa Şampiyonası maçının altısını kaybeden Türkiye (1G), bu turnuvadaki son 12 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabildi (2-0 vs Çekya).
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10'u maçların ikinci 45 dakikalık bölümünde gelirken; uzatma devrelerinde kaydettiği tek gol, turnuva tarihinde atılan en geç goldü (Semih Şentürk; 121:01 vs Hırvatistan).
EURO 2024'te boy göstermeye hazırlanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna'nın (25 yaş 273 gün) ardından en düşük takım Türkiye'ydi (26 yaş 83 gün).
Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye ikinci kez rakip olan Türkiye, bundan önceki karşılaşmada Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu (EURO 1996).
EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ydu (47).
Bu turnuvanın eleme aşamasında hiçbir oyuncu Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan daha fazla çalım atamadı (44). O süreçte 90 dakika başına 4.8 çalımı bulunan Kvaratskhelia, en az 500 dakika süre alan oyuncular arasındaki en yüksek oranın sahibiydi.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?
Türkiye - Gürcistan maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
14 Abdülkerim Bardakçı
18 Mert Müldür
22 Kaan Ayhan
8 Arda Güler
10 Hakan Çalhanoğlu
15 Salih Özcan
19 Kenan Yıldız
21 Barış Alper Yılmaz
24 Semih Kılıçsoy
GÜRCİSTAN
Giorgi Mamardashvili
Guram Kashia
Otar Kakabadze
Lasha Dvali
Giorgi Gvelesiani
Giorgi Chakvetadze
Giorgi Kochorashvili
Otar Kiteishvili
Levan Shengelia
Khvicha Kvaratskhelia
Georges Mikautadze
ARDA GÜLER GÜRCİSTAN MAÇINDA İLK 11’Mİ YEDEK Mİ?
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu akşam genç yetenek Arda Güler’e ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.