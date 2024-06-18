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Spor

Türkiye - Gürcistan maç kadrosu ve muhtemel 11’ler | Arda Güler Gürcistan maçında ilk 11 mi, yedek mi?

09:25 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 09:29 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılarda bugün Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi genç yıldızların ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye - Gürcistan maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. 

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Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Ay-yıldızlılar (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

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Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).


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Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Türkiye, tarihinde ilk kez üst üste üç turnuvaya katılım hakkı kazandı. A Milli Takım, bu turnuva tarihindeki en yüksek derecesini 2008'de yarı finale kalarak elde etti.

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Çıktığı son yedi Avrupa Şampiyonası maçının altısını kaybeden Türkiye (1G), bu turnuvadaki son 12 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabildi (2-0 vs Çekya).


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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10'u maçların ikinci 45 dakikalık bölümünde gelirken; uzatma devrelerinde kaydettiği tek gol, turnuva tarihinde atılan en geç goldü (Semih Şentürk; 121:01 vs Hırvatistan).


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EURO 2024'te boy göstermeye hazırlanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna'nın (25 yaş 273 gün) ardından en düşük takım Türkiye'ydi (26 yaş 83 gün).


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Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye ikinci kez rakip olan Türkiye, bundan önceki karşılaşmada Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu (EURO 1996).


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EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ydu (47).

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Bu turnuvanın eleme aşamasında hiçbir oyuncu Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan daha fazla çalım atamadı (44). O süreçte 90 dakika başına 4.8 çalımı bulunan Kvaratskhelia, en az 500 dakika süre alan oyuncular arasındaki en yüksek oranın sahibiydi.


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TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

14 Abdülkerim Bardakçı

18 Mert Müldür

22 Kaan Ayhan

8 Arda Güler

10 Hakan Çalhanoğlu

15 Salih Özcan

19 Kenan Yıldız

21 Barış Alper Yılmaz

24 Semih Kılıçsoy




13/ 14

GÜRCİSTAN

Giorgi Mamardashvili

Guram Kashia

Otar Kakabadze

Lasha Dvali

Giorgi Gvelesiani

Giorgi Chakvetadze

Giorgi Kochorashvili

Otar Kiteishvili

Levan Shengelia

Khvicha Kvaratskhelia

Georges Mikautadze


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ARDA GÜLER GÜRCİSTAN MAÇINDA İLK 11’Mİ YEDEK Mİ?

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu akşam genç yetenek Arda Güler’e ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.


#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
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