UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belirlendi.
Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele etti. 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligi 14. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz play-off aşamasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti.
Galatasaray, bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.
Son maçta Midtjylland'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ise ligi 24. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.
Fenerbahçe bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki final yolu
Avrupa Ligi'nde maçların takvimi şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.