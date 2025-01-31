Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

15:1531/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belirlendi.

Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele etti. 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligi 14. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz play-off aşamasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti.


Galatasaray, bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Son maçta Midtjylland'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ise ligi 24. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.


Fenerbahçe bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki final yolu

Avrupa Ligi'nde maçların takvimi şöyle:


Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025






UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

#UEFA
#Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı