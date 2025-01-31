Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligi 14. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz play-off aşamasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti.





Galatasaray, bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.