Ünlü futbolcu antrenmanda fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı! Kulüpten kritik açıklama

07:5512/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Futbol dünyasından yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Bir dönem Chelsea forması giyen ve kariyerini Brezilya'da sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, kulübünde girdiği kardiyo testi sırasında aniden fenalaştı. İlk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilen oyuncunun durumuyla ilgili kulübünden kritik bir açıklama yapıldı.

Sao Paulo'da kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Oscar, futbol dünyasını korkuttu.


Öğle saatlerinde kulüpte girdiği kardiyo testi sırasında fenalaşan 34 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


"KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ"



Sao Paulo Oscar'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:


"2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir.


Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir.


Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur."


#Oscar
#Sao Paulo
#Brezilya
