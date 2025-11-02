Yeni Şafak
Yapay zekadan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için şaşırtan tahmin

17:132/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için dört ayrı yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. 22 puanlı Fenerbahçe 3. sıra, Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçından çıkan beraberlik sonucunun ardından iki takımın tek hedefi üç puan. Zorlu mücadeleden galip gelen taraf zirveye bir adım daha yaklaşacak.

Kritik mücadeleye saatler kala yapay zeka, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için skor tahminini yaptı.

İşte yapay zeka uygulamalarının derbi tahmini;

Grok: Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

Gemini: Beşiktaş 1-4 Fenerbahçe

ChatGPT: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

Kumru: Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
