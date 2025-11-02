Yapay zekadan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için şaşırtan tahmin

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için dört ayrı yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. 22 puanlı Fenerbahçe 3. sıra, Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta yer alıyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçından çıkan beraberlik sonucunun ardından iki takımın tek hedefi üç puan. Zorlu mücadeleden galip gelen taraf zirveye bir adım daha yaklaşacak.
Kritik mücadeleye saatler kala yapay zeka, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için skor tahminini yaptı.
İşte yapay zeka uygulamalarının derbi tahmini;
Grok: Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe
Gemini: Beşiktaş 1-4 Fenerbahçe
ChatGPT: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe
Kumru: Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe