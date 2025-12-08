Yeni Şafak
Yıldız futbolcudan skandal hareket: Hakemi hedef aldı Arda Güler'i vurdu

Selman Ağrıkan
11:178/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid, La Liga’da Celta Vigo karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Hakem Quintero’ya yönelik itirazların damga vurduğu maçta Vinicius Junior'un hareketi gündem oldu.

La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da ağırladığı Celta Vigo karşısında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de başladığı karşılaşma, hem skor hem de tansiyon açısından eflatun-beyazlılar adına kötü bir akşam oldu.

Karşılaşma boyunca Real Madrid cephesi, hakem Quintero’nun kararlarına sert tepkiler gösterdi. Gerginlik ikinci yarıdan itibaren tırmanırken, ev sahibi ekipten üç futbolcu kırmızı kart gördü. Oyuncuların hakeme yönelik itirazları zaman zaman oyunun durmasına neden oldu.

Vinicius Junior, maçın 72. dakikasında sinirli şekilde topu hakeme doğru vurdu ancak isabet ettiremedi. Topun Arda Güler’e gitmesi sosyal medyada yankı buldu. 

Kırmızı kartın eşiğinden dönen Vinicius Junior'un bu hareketi 'skandal' olarak değerlendirildi.

#La Liga
#Real Madrid
#Arda Güler
#Vinicius Junior
