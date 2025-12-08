Yıldız futbolcudan skandal hareket: Hakemi hedef aldı Arda Güler'i vurdu

La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da ağırladığı Celta Vigo karşısında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de başladığı karşılaşma, hem skor hem de tansiyon açısından eflatun-beyazlılar adına kötü bir akşam oldu.