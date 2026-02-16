Yıldız isim Juventus maçı için ilk 11'de olmak istedi: Okan Buruk'tan onay çıkmadı

Sarı-kırmızılılarda dev mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse Leroy Sane'nin durumu oldu. Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sakatlanmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.