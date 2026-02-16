Yıldız isim Juventus maçı için ilk 11'de olmak istedi: Okan Buruk'tan onay çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi, teknik direktör Okan Buruk'tan forma istedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.
Sarı-kırmızılılarda dev mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse Leroy Sane'nin durumu oldu. Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sakatlanmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.
2 haftalık tedavinin ardından sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor. Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi. Galatasaray'da teknik heyet ise 30 yaşındaki futbolcuyu rövanş maçını da düşünerek riske etmek istemiyor.
Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta kulübede hamle oyuncusu olarak yer alması bekleniyor. Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.