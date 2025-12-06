Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası gece 03.00'te flaş hamle

Süper Lig'de 2-0'dan 2-2'ye gelmesine rağmen 90+2'de yediği golle Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım tarihi bir çıkış yaptı. Maçın son saniyelerinde verilmeyen penaltı kararına tepki gösteren Yıldırım, gece 3 sularında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, 2-0 geriden gelerek 2-2 beraberliği yakaladığı karşılaşmanın 90+2. dakikasında Osimhen'in golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon ise maça damga vurdu. Samsunspor cephesinin penaltı beklediği pozisyon herkes tarafından konuşulurken Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.
Yüksel Yıldırım paylaşımında, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım ayrıca şunları belirtti:
"Biz Samsunspor FK olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz!
Büyük Samsunspor taraftarı! Merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz!
Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir!!!"