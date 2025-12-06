Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası gece 03.00'te flaş hamle

Yüksel Yıldırım paylaşımında, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.



