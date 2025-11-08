Zehir zemberek açıklama! Hakem hakkında soruşturma talep ettiler

"Bu haklı galibiyet, oyuncularımızın karakterini ve Sarıyer ruhunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte, maçın orta hakemi Berkay Erdemir ve yardımcılarının sergilediği hatalı, tutarsız ve art niyet taşıdığı kanaatini güçlendiren kararlar silsilesi asla kabul edilemez. İlgili yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyor; hakem heyeti hakkında kapsamlı bir inceleme yapılması ve gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Galibiyetimizin sevincini yaşarken, benzer kararların gelecekte tekrar etmesi ihtimali bizleri endişelendirmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."