Zorbay Küçük ile ilgili şoke eden gerçek: MHK'dan isteği şaşırttı!

21:4828/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
<p>TFF'nin bahis oynayan hakemlerle ilgili yaptığı bilgilendirmede Zorbay Küçük'ün de adı bulunuyor. </p>
TFF'nin bahis oynayan hakemlerle ilgili yaptığı bilgilendirmede Zorbay Küçük'ün de adı bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemlerle ilgili merakla beklenen bilgilendirmeyi yaptı. Üst klasman hakemlerin arasında Zorbay Küçük'ün olması kamuoyunda büyük şaşkınlık yaşatırken 33 yaşındaki isimle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

33 yaşındaki hakem PFDK'ya sevk edildi. FIFA kokartlı hakem ile ilgili men cezalarının alınması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli spor yazarı Ömer Faruk Ünal, TVNET'te katıldığı 19. saat programında Zorbay Küçük ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ünal, Zorbay Küçük'ün MHK'dan 3 büyüklerin maçlarına atanmama talebinde bulunduğunu söyledi.

Ömer Faruk Ünal: "MHK, bu yüzden onu 3 büyüklerin maçlarından hep uzak tuttu. Geçtiğimiz sezon çok az sayıda 3 büyüklerin maçını yönetti. Bu sezon da sadece iki maç gözüküyor."

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Zorbay Küçük'ün bu sezon görev aldığı maçlar.

Öte yandan Zorbay Küçük'ün bu sezon görev aldığı maçlardaki gol sayıları dikkat çekti. Küçük'ün görev yaptığı gençlik maçı dışındaki tüm mücadeleler 3 golün altında kaldı.

TFF'nin açıkladığı 152 aktif hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle hakemlikleri bitti. Soruşturma süreçlerinde alacakları cezalara bakılmaksızın 152 hakemin de artık yeşil sahalarda olması söz konusu olmayacak.

