Dünya nüfusunun yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor: Türkiye'de en çok hangisi kullanılıyor?

Çin'den 6 şirket listede yer alıyor





Dikkati çeken ABD merkezli 9 şirketin yanı sıra Çin merkezli 6 şirket de listede yer almayı başardı.





Çinli sosyal medya uygulamaları arasında en ilgi gören platform, yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısıyla TikTok oldu.





5'inci sıradaki TikTok'u, 1,3 milyar kullanıcıyla 6'ncı sıradaki WeChat, 755 milyon kullanıcıyla 10'uncu sırada yer alan Douyin, 700 milyon kullanıcıyla 11'inci sırada bulunan Kuaishou, 600 milyon kullanıcıyla 13'üncü sırada olan Weibo ve 554 milyon kullanıcı sayısı ile 14'üncü sıradaki QQ takip ediyor.